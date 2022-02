Nigeriano senza permesso vive di espedienti a Cerenova: fermato dai Carabinieri, è senza permesso - Terzo Binario News

Ben voluto in zona, probabilmente sarà espulso in quanto irregolare, la segnalazione dal Controllo del Vicinato

Dal Controllo del Vicinato hanno segnalato la presenza di un giovane africano che dormiva in auto a Cerenova.

Non solo: si aggirava nella frazione cercando di sopravvivere di espedienti.

Infatti ha trovato una vecchia auto aperta, trasformandola in un rifugio dove dormire e anche negli esercizi commerciali spesso gli hanno offerto da mangiare.

Del caso si sono poi occupati i Carabinieri che hanno riscontrato come si trattasse di un nigeriano sprovvisto di permesso di soggiorno.

Anche il proprietario della vettura-dormitorio non si è preoccupato più di tanto, spiegando che non la stava usando. Ha deciso di non sporgere denuncia.

Però la posizione irregolare dello straniero ha costretto i militari ad accompagnarlo a Roma, presso l’Ufficio Immigrazione per le procedure di rito.