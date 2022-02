Spacciava stando ai domiciliari: preso pusher 47enne di Civitavecchia - Terzo Binario News

Spacciava cocaina negli orari di garanzia dove poteva uscire dai domiciliari. Per questo gli agenti del commissariato di Civitavecchia hanno arrestato un pusher 47enne, sorpreso in possesso di 20 grammi di polvere bianca.

L’uomo, già ristretto e condannato in passato per reati legati agli stupefacenti, doveva rimanere confinato nell’abitazione della compagna, situata in un comune del comprensorio.

Due giorni fa, invece di rispettare l’obbligo a cui era sottoposto, si è recato in città come se nulla fosse stando solo attento a rispettare l’orario di permesso che l’obbligo di dimora consente per allontanarsi dall’abitazione. Con lo stupefacente addosso, se ne è andato in giro per Civitavecchia, evidentemente preparato per uno scambio che doveva essere concordato.

I poliziotti del dottor Luca Pipitone hanno intercettato il 47enne e al controllo sono venuti fuori i 20 grammi di droga che stavano per essere scambiati. Immaginando che non si trattasse dell’unica trasferta effettuata, i poliziotti hanno fatto partire un’indagine per accertare quanto fosse vasto il traffico dell’uomo, cercando di individuare la sua clientela e i legami con i suoi fornitori di polvere bianca.

Portato negli uffici di viale della Vittoria, è scattato il provvedimento restrittivo. Per il pusher è stata disposta la carcerazione anche se ieri era ancora in attesa di conoscere l’istituto penitenziario dove verrà associato.