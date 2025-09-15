Giovanni, Andra e Mirtilla tre tesori da portare presto a casa • Terzo Binario News

Ci guarda, si gira attorno ma non capisce. Purtroppo è tutto vero.

Ha le lacrime agli occhi. Anziano, forse dopo una vita di stenti, anche il canile.

GIOVANNI 8 anni circa. Compatibile con tutti.

Ora rimane rannicchiato nel suo angolo preferito e aspetta il passare delle ore, dei giorni, dei mesi e forse anni. Fuori da lì, speriamo al più presto.

Info MARIKA 3298846859

Si trova ad Avellino ma per buona adozione arriva in Campania e centro nord.

No telefonate. Inviare messaggio di presentazione e sarete ricontattati.

Torniamo a riproporvi la dolce Andra che compare nel nostro calendario nel mese della rinascita. Sicuramente Andra è rinata dopo anni di canile senza speranza, ma la timidezza nei confronti delle persone è rimasta. Andra è un cane adulto, taglia media, con un manto morbido e un musetto da baciare. Quelle orecchie sono irresistibili .

È molto amica di Mirtilla, che segue come un’ombra. È una cagnolina dolce, che avrebbe bisogno di un contesto molto tranquillo, in giardino per muoversi , e magari un compagno o una compagna non irruenti. Magari un’adozione assieme alla sua amica Mirtilla

Non ignorate questi cani, hanno tanto bisogno di una vera casa, tanto amore, e calore vero.

Date una possibilità a chi sta provando a rinascere.

Adottabile in Lombardia e Piemonte con visita informativa al rifugio per conoscerla.

Informazioni 347 4345 242 oppure visitate la nostra pagina Facebook Gruppo Spillo oppure visitate il nostro sito www.gruppospillo.com dove troverete l’appello completo.