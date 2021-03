Niente zone gialle ad aprile: solo arancioni e rosse - Terzo Binario News

Draghi e il ministro della Salute Speranza firmano un’ordinanza che dispone la quarantena per chi a Pasqua va all’estero

Linea dura nel nuovo decreto legge Covid: niente zone gialle per tutto aprile, solo arancioni e rosse.

Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza firmano un’ordinanza che dispone la quarantena per chi a Pasqua va all’estero.

Ma il premier concede uno spiraglio: dà il via libera allo studio di un meccanismo automatico che preveda la possibilità, metà di aprile, per le Regioni con dati bassi di allentare delle misure.

Draghi ai suoi uffici ha dato disposizione di studiare una norma in grado di soddisfare le esigenze di tenere una linea dura e dare il segnale che il governo inizia a programmare la riapertura, avendo come bussola i dati.

Gli esperti del Cts hanno spiegato al governo che le misure da zona gialla non sembrano in grado di frenare la curva dei contagi.

Ecco il perché della scelta di prevedere fino al 30 aprile che l’Italia possa essere solo arancione o rossa.

Segnale di apertura sulla scuola, con il ritorno in classe fino alla prima media, che potrebbe essere accompagnato da una norma che vieti ai governatori di chiudere le scuole fino alla prima media.

L’altro segnale è il meccanismo che dovrebbe consentire un «tagliando» intorno alla metà del mese, per consentire alle Regioni particolarmente virtuose di aprire.

Il meccanismo in via di definizione prevedrebbe dati molto bassi e aperture limitate, come quelle di bar e ristoranti e forse cinema e teatri. (ANSA)