Niente acqua a Ladispoli: ecco quando e dove • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale informa i cittadini che, per eseguire un intervento di manutenzione programmato da Acea, dalle ore 19:00 di venerdì 19/09/2025 fino alle ore 05:00 di sabato 20/09/2025 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua nelle seguenti vie:
Quadrante Monteroni, Via della Sorgente, Via Casale dei Venti, Via dell’Acquedotto Statua, Via delle Carciofete, Via dell’Olmetto, Via delle Casermette, Via dei Vigneti, Via degli Abeti, Via Procoio di Ceri, Via Aurelia, Via dei Monteroni e vie limitrofe.
È stato predisposto un servizio sostitutivo con autobotti che stazioneranno nelle seguenti vie per tutta la durata del fuori servizio:
Via Casal dei Venti angolo Via Amedeo Cozzi
Via dell’Acquedotto Statua angolo Via delle Carciofete
Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.