Dopo di noi a Ladispoli, Trani: "Il sì della Giunta mi rende felice" • Terzo Binario News

“La vita di un consigliere comunale è fatta di sedute in cui si discutono le questioni quotidiane dell’amministrazione, ma anche di battaglie per ottenere risultati concreti per la comunità.

Un esempio di questo impegno è la mia proposta per la realizzazione di una struttura “Dopo di Noi”, destinata a garantire un futuro alle persone con disabilità grave, quando le loro famiglie non ci saranno più.

Circa 11 mesi fa, iniziai a parlare di questa iniziativa su Facebook e la portai in Consiglio comunale, dove fui costretto a sollecitare e lottare affinché fosse presa in considerazione.

Oggi, posso dire con soddisfazione che l’amministrazione ha approvato la proposta con la Delibera di Giunta 178 del 17 settembre 2025.

Nonostante inizialmente l’opposizione l’avesse ignorata per ragioni politiche, la proposta è stata accolta dalla maggioranza e finalmente avrà attuazione. Questo è un chiaro esempio di come i risultati concreti si ottengano non con calcoli politici, ma con il lavoro quotidiano, l’ascolto delle persone e un dialogo costante.

Oggi siamo orgogliosi di aver raggiunto un obiettivo significativo, ma continueremo a lottare per ottenere altri risultati positivi, sempre con l’impegno di lavorare insieme per il bene comune”.

Eugenio Trani