Nereo e Sceker sono dolcissimi e cercano famiglie che li adottino, anche a distanza • Terzo Binario News

NEREO bellissimo cagnolino nato 13.2.2023. Di taglia media contenuta é molto buono e affettuoso.

SCEKER bellissima pastora tedesca di taglia medio/grande è nata 16.5.2023 Abituata in appartamento cerca una famiglia per sempre.

NEREO E SCEKER SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerli presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

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dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00



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