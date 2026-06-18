 Nereo e Sceker sono dolcissimi e cercano famiglie che li adottino, anche a distanza • Terzo Binario News

Nereo e Sceker sono dolcissimi e cercano famiglie che li adottino, anche a distanza

Giu 18, 2026 | Animali, Associazionismo, Sociale

NEREO  bellissimo cagnolino  nato 13.2.2023. Di  taglia media contenuta é  molto buono e affettuoso.  

SCEKER  bellissima pastora tedesca di taglia medio/grande  è nata 16.5.2023 Abituata in appartamento cerca una famiglia per sempre.

NEREO E SCEKER SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerli presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano
Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)
tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297  
rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it

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