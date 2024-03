Neonato morto in culla a Roma, scoperte le cause • Terzo Binario News

Il neonato era morto tra le braccia della mamma: la procura ora punta all’archiviazione del fascicolo

Non ci sono responsabilità per la morte del neonato morto al Sandro Pertini a soli tre giorni della nascita mentre era tra le braccia della mamma, a letto. La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione del fascicolo in cui si indagava per omicidio colposo.

La procura ha escluso qualsiasi responsabilità della mamma, tuttora disperata, ma anche delle infermiere e della ostetrica di turno che con regolarità avrebbero monitorato mamma e bambino.

Dalla consulenza disposta sul corpicino è emerso che si è trattato di un caso di “morte in culla”.

Gli esami autoptici eseguiti dal medico legale Luigi Cipolloni durante l’autopsia hanno accertato che si è trattato di un caso di Sids (Sudden Infant Death Syndrome), ossia di decesso improvviso e inspiegabile del lattante al di sotto dell’anno d’età.

ra la notte tra il 7 e l’8 gennaio. La mamma si era addormentata, forse mentre allattava il suo bimbo, stremata dal travaglio. Al risveglio il neonato non respira più. Lei grida disperata, i medici cercano di rianimarlo. Ma in piena notte si dovranno arrendere e dichiararne il decesso. Il piccolo era già morto.

Nei primi passi dell’indagine non era stato escluso nemmeno che il neonato fosse stato soffocato, inavvertitamente dalla mamma, ancora provata dal parto. L’ipotesi del soffocamento ora è stata definitivamente esclusa. La mamma era stata persino posta a dei test tossicologici, risultati negativi.

Sono stati acquisiti i turni del personale ospedaliero, per stabilire se ci fossero delle negligenze da parte delle due infermiere del nido che erano al lavoro quella notte, oltre che dell’ostetrica. Ma anche i controlli sono risultati regolari.

La pm Maria Sabina Calabretta, titolare del fascicolo aperto con l’ipotesi di reato di omicidio colposo, infatti, voleva accertare se chi era incaricato della sorveglianza della mamma e del neonato fosse intervenuto troppo tardi o meno. Ma dalle indagini è emerso che i controlli erano stati rispettati.

Ora la conclusione della procura spegne ogni responsabilità, resta l’inspiegabile dramma.

Fonte, CANALE 10