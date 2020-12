Nemorense, 70enne con pollice verde produce fumo: arrestato dai Carabinieri - Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione Roma Viale Eritrea unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato un 70enne, residente nel quartiere Salario – Trieste, con l’accusa di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti.

Ieri mattina, i Carabinieri hanno notato l’uomo, già conosciuto per i suoi precedenti reati, aggirarsi con fare sospetto in via Nemorense e lo hanno fermato per un controllo. L’immotivato e eccessivo nervosismo del 70enne hanno indotto i Carabinieri ad approfondire le verifiche ed a perquisire la sua abitazione nella stessa via.

A casa dell’uomo, infatti, i Carabinieri hanno trovato una vera e propria serra indoor – completa di lampade led, essiccatori termici, termostati analogici, termometri digitali utilizzati per la coltivazione domestica – con ben 74 piante di cannabis indiana, oltre a 600 g di marijuana già in essiccazione e 660 euro in contanti.

Dagli accertamenti dei Carabinieri è emerso inoltre che l’abitazione appena perquisita, al piano seminterrato di uno stabile di proprietà della società “Ater Roma”, era occupata abusivamente dall’arrestato, che è stato, quindi, anche denunciato per invasione di terreni o edifici.

La droga e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati mentre il 70enne è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.