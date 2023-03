Nella notte incidente mortale in via IV Novembre a Santa Marinella • Terzo Binario News

Incidente mortale a Santa Marinella, la notte scorsa, in via IV Novembre.

I vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti verso le 23,30 chiamati per un’auto di media cilindrata il cui conducente, per cause in corso di accertamento, aveva perso il controllo finendo violentemente contro il muro che costeggia la strada, all’altezza dl civico 11.

I vigili hanno lavorato per estrarre dall’abitacolo i due occupanti, giovani poco più che trentenni, per consegnarli alle cure del personale sanitario. Purtroppo per il guidatore non c’era più niente da fare: il medico ha constatato che era deceduto sul colpo. L’altro passeggero è stato portato all’ospedale San Paolo.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti anche i Carabinieri di Civitavecchia.