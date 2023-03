Terzo confronto in dieci giorni fra Tolfa e Sorianese • Terzo Binario News

Oggi alle 15 il ritorno del quarto di finale di Coppa Italia; il punto sul Santa Marinella

La seconda sfida in sette giorni fra Tolfa e Sorianese si è risolta con uno 0-0. Questo l’esito della sesta di ritorno del girone A di Promozione e il terzo confronto è previsto per oggi alle 15, visto che si disputa il ritorno del quarto di finale di Coppa Italia. Invece torna alla vittoria il Santa Marinella, che allo stadio Fronti ha superato 3-1 il Canale Monterano.

La sfida fra l’undici collinare e quello cimino di domenica al Celso Perugini ha visto le reti rimanere inviolate. Ben diverso l’andamento della partita di campionato rispetto al confronto della competizione infrasettimanale, terminato 4-1 in favore della compagine tolfetana.

Stavolta le occasioni di rete hanno scarseggiato, tranne per tre situazioni: in una è provvidenziale il portiere biancorosso Federico Montani su Riccardo Cologna; dalla parte opposta il numero uno sorianese Simone Pallotta dice no al colpo di testa di Andrea Moretti mentre nel finale il difensore del Tolfa Alberto Roscioli salva quasi sulla linea.

La classifica ora vede in testa da solo l’Aranova con 49 punti, tre lunghezze sotto c’è la Romulea, a 44 il Grifone Calcio e il Tolfa è quarto con 42 punti. Sotto ci sono l’Ottavia a 40 e il Santa Marinella a quota 35. E domenica partita di cartello del girone A con l’arrivo alla Pacifica proprio della capolista Aranova.

Oggi, il 4-1 con cui il Tolfa ha superato la Sorianese in Coppa mette i collinari in una condizione strafavorevole, nella quale l’obiettivo deve essere quello di gestire i tre gol di vantaggio, così da non consumare troppe energie in vista della partita di domenica ed evitare sanzioni che, in caso di passaggio del turno, rischiano di essere scontate in semifinale. C’è da capire se e quanto la Sorianese avrà voglia e forza di ribaltare il punteggio visto che in campionato – con 30 punti racimolati – sembra essere solo la salvezza da raggiungere il prima possibile. Mister Daniele Fracassa procederà alla rotazione di alcuni uomini fra quelli che hanno giocato domenica. Ancora assente Marco Roccisano e con Giampiero Carolini squalificato, in difesa i centrali saranno Pappalardo – in forma smagliante e Roscioli con Santi e Castaldo esterni. Capitan Alessio Mecucci non sta benissimo e forse riposerà con Savarino e Trebisondi in mediana, Gaudenzi, Taflaj e Belloni trio d’attacco a supporto di Moretti.

Sul fronte Santa Marinella, mattatore dell’incontro fra i rossoblù e il Canale Monterano è stato Davide Cedeno. Per lui una doppietta nel 3-1 finale che ha regalato tre punti all’undici della Perla. Nell’impianto della Perla, dopo il centro del numero 9 al 15’ è arrivato il pari canalese causato da un’autorete di Andrea Gianotti al 26’ e rete del sorpasso di Giuseppe Tabarini al 33’. Nella ripresa, come detto è Cedeno a scrivere la parola fine sulla sfida con il punto del 3-1 al 41’. Rispetto al passato, mister Roberto Macaluso ha proposto una novità tattica ovvero capitan Fabrizio Melara schierato prima punta. Soddisfatto lo stesso Macaluso: «Nel primo tempo la squadra si è comportata molto bene, al di là dell’autorete causata da una mancanza di comunicazione tra portiere e difesa. Nonostante ciò, si è occupato bene il campo e non sono mancate le occasioni da rete. Il nostro portiere ha compiuto il primo intervento al 25’ del secondo tempo. Siamo sulla strada giusta, ho visto una squadra propositiva, padrona del campo che ha piacere nel palleggiare. In attacco si sono comportati bene, la soluzione di Melara prima punta può rappresentare un’ottima soluzione. E domenica prossima per la trasferta di Tarquinia recuperiamo qualche altro calciatore».