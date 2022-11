Nel weekend torna a Cerveteri la Festa del Vino Novello • Terzo Binario News

Dopo due anni torna a Cerveteri la tanto attesa Festa del Vino Novello della Cantina Cerveteri, che per sabato 5 e domenica 6 novembre, nella sede di via Fontana Morella ospiterà centinaia di persone.

Il vino, come sempre, è un prodotto di eccellenza della città cerite, che si appresta a metterlo sul mercato di ristoranti e supermercati. La festa del vino Cinque Rubbi , rosso e bianco, coincide con l’insediamento a presidente di Emanuele Badini, al posto di Mauro De Carolis per anni alla guida della cooperativa etrusca.

“Attendiamo tante persone, dal momento che sono due anni che non si svolge un appuntameto tradizionale per la città – ha riferito Badini- . La curiosità di capire se piaccia il nostro vino è sicuramente c’è sempre, quindi invitiamo tutti a degustralo , poichè manteniamo tradizione e passione grazie ai nostri associati” . Nel corso di domenica, a partire dalle ore 11.00, vi sarà la presentazione tecnica del Novello 2022 a cura dell’enoloaga Arianna Colaiocco, a seguire buffet con prodotti tipici e vino per tutti.