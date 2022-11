Al Granarone di Cerveteri sei concerti con l’orchestra sinfonica Renzo Rossellini • Terzo Binario News

A Cerveteri tornano gli appuntamenti con l’Orchestra Sinfonica Rossellini. Ben sei gli appuntamenti che l’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri, propone a partire da domenica 6 novembre all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone.

Sei concerti, tutti ad ingresso gratuito, con un repertorio estremamente vasto capace di spaziare e soddisfare i gusti di un pubblico davvero eterogeneo.

Primo concerto in programma è con il duo chitarristico composta da Federico Attanasio e Gabriele Santori, che si esibiranno in un ricco repertorio con musiche di Bach, Mertz, , Tarrega, Pujol, Albeniz e tanti altri.

L’appuntamento è alle ore 17:30 e l’ingresso è gratuito. Obbligatoria la prenotazione. Si può prenotare inviando un messaggio whatsapp al numero 3478325416.

“Come tradizione in questo periodo, tornano gli appuntamenti musicali con l’Orchestra Sinfonica Renzo Rossellini, una realtà artistica prestigiosa del nostro territorio e che sempre ci offre serate di qualità e di spessore – ha dichiarato Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – la rassegna, come sempre, ci farà compagnia per tutto il periodo autunnale e si concluderà con l’inizio del nuovo anno. Anche quest’anno, il Maestro Giacomo Bellucci, direttore artistico della rassegna, ha selezionato un cast di primo livello che sono certa appassionerà un pubblico davvero vasto”.

I successivi appuntamenti sono programmati per domenica 15 novembre, domenica 11 dicembre, sabato 17 dicembre, domenica 8 gennaio e domenica 15 gennaio, tutti al medesimo orario. Tutti i concerti, saranno trasmessi anche in diretta streaming sulle pagine Youtube e Facebook dell’Orchestra Sinfonica Renzo Rossellini.