Nel ricordo di Marco Vannini, a Cerveteri Luisana Leone presenta “SeaArt” • Terzo Binario News

Appuntamento in Sala Ruspoli da venerdì 13 a domenica 15 settembre. La mostra è organizzata dall’artista del territorio “Lulù”. Un dolce e sentito ricordo per il giovane Marco Vannini

Non soltanto una mostra d’arte, ma molto di più. Un evento che nasce da un sentimento profondo, dal desiderio di rendere omaggio ad un ragazzo bellissimo, entrato nel cuore di ogni italiano strappato alla vita violentemente che non vogliamo smettere mai di ricordare. Un evento organizzato con amore e con il cuore.

Si tratta della mostra SeaArt, organizzata, curata e promossa da Luisana Leone, in arte “Lulù”, che avrà luogo nei locali di Sala Ruspoli a Cerveteri da venerdì 13 settembre a domenica 15 settembre.

Vernissage previsto per venerdì 13 alle ore 17:30. Ad aprire le danze di questa emozionante tre giorni d’arte, sarà la cantante lirica Elena Danusia, accompagnata dalle dolci sonorità del flauto traverso. A lei, seguirà l’esibizione di Luca Mefalopulos, artista di strada, animo puro, gentile e dal grande spessore artistico. La mostra sarà visitabile fino alle ore 20:30 di venerdì 13 settembre, e poi nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 settembre, dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 17:30 alle ore 20:30. Ingresso gratuito.

“Il sorriso e il ricordo di Marco Vannini rimarranno impressi nei nostri pensieri per sempre – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – per tanti anni abbiamo atteso che la vicenda processuale ci restitusse la verità sulla tragica morte di Marco e ci siamo uniti, per quanto fosse possibile, al dolore di Marina e Valerio facendogli sentire tutto il nostro sostegno e affetto. Ancora una volta vogliamo sostenere un iniziativa come la mostra organizzata da Luisana Leone, che rende omaggio a questo giovane e meraviglioso ragazzo, una testimonianza di come anche a distanza di diversi anni dalla sua scomparsa e dalla conclusione della vicenda giudiziaria, il suo ricordo sia vivo nei nostri cuori. Nella tre giorni di ‘SeaArt’, ci saranno tantissimi artisti, pittori, cantanti e musicisti: un susseguirsi di emozioni che non potete davvero perdere”.

“Tema principale della mostra, proprio come riporta il titolo della stessa è il mare: un elemento della nostra terra molto amato da Marco – aggiunge il Sindaco Gubetti – la mostra organizzata da Luisana sarà un viaggio emozionante, tra arte, musica e momenti di grande sentimento. L’ingresso alla mostra è gratuito”.

Oltre a Luisana, sono altri 32 gli artisti che esporranno le loro opere e sono: Pamela Alfieri “Trip”, Andrea Andreucci, Elisa Azzena, Stefano Azzena, Duccio Bombardini, Stefano Bove “Zhew”, Roberta Brugnetti, Luana Celli, Giorgio Consoli, Stefania De Angelis, Patrizia Del Bianco, Teresa Di Sario, Bernadette Ferrari, Lara Garofalo, Giuliano Gentile, Daniele Giacomozzi “Giaco”, Luca Girolami, Pino Giuffrè, Carmela Greco, Zara Kiafar, Paul Mellidi, Clemente Olivadoti, Fiorella Palumbo, Elisa Pace, Antonella Pirozzi, Lola Poleggi, Marta Quercioli, Riccardo Reginella, Massimo Rossi, Leonardo Scorza, Bruno Smocovich e Diletta Ugolini.