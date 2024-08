Senza patente scappa alla vista dei carabinieri: inseguimento di 8 chilometri, poi finisce contro auto dei militari • Terzo Binario News

Alla vista dei carabinieri ha indossato il casco, senza allacciarlo e ha provato a fuggire. Un inseguimento durato 8 chilometri, con il centauro che è finito contro l’auto dei militari. A quel punto ha tentato di scappare a piedi, senza riuscirci. L’uomo, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, era senza patente. Inoltre guidava la due ruote senza assicurazione e con la revisione scaduta.

L’episodio è avvenuto in via Tiburtina 767, in zona Pietralata. Da qui ha cercato di far perdere le proprie tracce. La “corsa” ha avuto come capolinea via Egidio Galbani, a Casal de’ Pazzi. I carabinieri, oltre a bloccarlo, lo hanno sanzionato ai sensi del Codice della strada.