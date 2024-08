Completamente riasfaltato il Piazzale della Fornace a Cerveteri • Terzo Binario News

Lavori rientrati all’interno di un appalto di oltre 800mila euro e che ha visto interessate anche altre strade della città

Sono stati ultimati a Cerveteri i lavori di rifacimento del manto stradale del Piazzale della Fornace davanti l’Asilo Montessori. Opera che rientra in un appalto da oltre 800mila euro di fondi comunali dedicato proprio al restyling delle strade e che ha visto l’Amministrazione comunale intervenire su alcune delle arterie stradali a maggior scorrimento del territorio.

“Quelli appena terminati sono lavori importanti perché interessano uno spazio che tra pochi giorni, con la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado sarà percorso sia in auto che a piedi da tantissime famiglie e da bambini – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – con il rifacimento del Piazzale della Fornace, uno spazio che necessitava di un intervento concreto non più rimandabile, si chiude dunque un ciclo di interventi di restyling durato nel tempo e che ha rimesso in sicurezza una serie di arterie stradali estremamente trafficate. La posa del nuovo asfalto è terminata e in queste ore si sta provvedendo al rifacimento della segnaletica a terra. Continueremo anche nell’immediato futuro a lavorare affinché si possano stanziare quante più risorse possibili per intervenire in maniera concreta e risolutiva sulle altre strade del territorio che maggiormente necessitano di un rifacimento del manto. Con l’occasione, ci tengo a fare un ringraziamento al Funzionario Ingegner Salvatore Bernucci, Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Appalti per aver seguito sia la fase istruttoria dell’appalto che il corretto svolgimento dei lavori”.