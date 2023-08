Nei limiti la qualità delle acque destinate alla balneazione nel Comune di Santa Marinella: dati sul sito dell'Arpa • Terzo Binario News

Lo ribadisce il consorzio per la gestione dell’Osservatorio Ambientale dopo la diffusione del rapporto di Goletta Verde

Dal Consorzio per la gestione dell’Osservatorio Ambientale arrivano delle precisazioni.

“In merito ai dati sulla qualità delle acque di balneazione recentemente diffusi sugli organi di stampa da Goletta Verde, è doveroso ricordare, al fine di una corretta comunicazione alla cittadinanza dei dati ambientali, che l’individuazione e la classificazione delle acque destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio, ai sensi del D. Lgs. 116/08 e del Decreto Ministeriale 30.03.2010 come modificato dal Decreto Ministeriale 19.04.2018, compete alle Regioni e, nello specifico, alle ARPA.

L’Agenzia Regionale tiene sotto controllo la qualità della acque di balneazione tramite un programma di monitoraggio approvato dal Ministero della Salute e che prevede, per il Comune di Santa Marinella, 10 differenti punti di prelievo, per rappresentare in maniera significativa gli oltre 22 km di coste di cui dispone la città.

Nessuno dei punti monitorati ha registrato sforamenti nei limiti di legge.

I risultati di questi campionamenti, contenuti nel Decreto del Presidente della Regione Lazio n.00019/2023, sono facilmente consultabili online sul sito di Arpa Lazio e sullo specifico portale del Ministero della Salute:

https://www.arpalazio.it/ambiente/acqua/acque-di-balneazione

https://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/mappa.do

Dal 2022 i dati sulla balneabilità sono diffusi anche tramite l’app MARENOSTRUM LAZIO, sviluppata dal Consorzio per la Gestione dell’Osservatorio Ambientale, scaricabile su tutte le piattaforme e consultabile anche online all’indirizzo https://marenostrum.lazio.it/”

IL PRESIDENTE DEL CDA

Ivano Iacomelli