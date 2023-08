Finisce contro un albero e si ribalta davanti al comune di Santa Marinella • Terzo Binario News

Incidente in via Cicerone, estratto un giovane dai Vigili del Fuoco

Intervento d’emergenza questa mattina da parte dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia che poco prima di mezzogiorno sono giunti in via Cicerone a Santa Marinella per prestare soccorso a un giovane che ha perso il controllo della propria automobile.

Nell’incidente, il giovane ha colpito un palo della pubblica illuminazione, un cartello stradale, finendo poi contro un albero.

Dopo i soccorsi, che hanno visto i Vigili del Fuoco impegnati nell’estrarlo dalle lamiere, il ragazzo è stato portato al San Paolo di Civitavecchia.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi.