Natale Solidale a Santa Marinella, c'è anche il concorso fotografico per l'albero più bello • Terzo Binario News

Con un inedito e divertente concorso fotografico, entrano nel vivo tutte le iniziative del Natale Solidale, promosse dall’amministrazione comunale del sindaco Pietro Tidei, dall’assessore alle politiche sociali Pierluigi d’Emilio, grazie alla collaborazione delle associazioni odv Misericordia di Santa Marinella e Stella Polare.

Una serie di eventi ed appuntamenti pensati affinché durante tutte le festività natalizie, nessuno resti solo e tutti possano trovare opportunità di socializzazione e divertimento, senza dimenticare gli aiuti concreti alle persone più in difficoltà. Ma poiché sono giorni di festa è importante anche riscoprire le tradizioni, come quella che vede rallegrare tutte le case e i locali con l’immancabile albero di Natale. “Se lo avete già fatto – è l’invito dell’assessore D’Emilio- partecipate numerosi al concorso indetto dai servizi sociali per l’albero di Natale più bello. Basta andare sulla pagina Facebook NATALE SOLIDALE SANTA MARINELLA e fare un post in cui ci si immortala al fianco dell’albero addobbato. Una giuria composta da ragazzi ed anziani, deciderà quali saranno i tre alberi più originali e suggestivi e i vincitori riceveranno un bellissimo premio. Un piccolo gesto per accendere il nostro Natale.

Domani pomeriggio invece la sala consiliare della nuova sede municipale di via Cicerone 25 a partire dalle ore 16, ospiterà l’evento “Natale Multietnico” .Si parla di integrazione diritti e doveri e opportunità per i cittadini non residenti nella comunità europea ma soprattutto sarà l’occasione per assaggiare e condividere piatti tipici dei paesi del mondo. Ai partecipanti è stato, infatti, chiesto di portare una specialità gastronomica tradizionale della loro nazione d’appartenenza. Tutti sono invitati a partecipare.

“Lunedì 19 sempre nella sala della sede municipale,alle ore 16 invece si svolgerà l’appuntamento più amato dai tutti i ragazzi diversamente abili della cittadina cui sarà fatto un piccolo dono, trascorreremo un pomeriggio all’insegna della musica e dell’intrattenimento” concludono sindaco e assessore.