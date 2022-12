Natale a Tolfa, assegnata la targa alla "Via più bella": quest'anno sono due • Terzo Binario News

Come è tradizione a Tolfa l’Aps “La ROCCA” Centro Anziani Tolfa ha assegnato il premio per la “VIA PIU’ BELLA” del Natale 2022.

Mercoledì sera, la commissione composta da Adriana Adriani, Patrizia Botticelli, Patrizia Cristini, Marina Mollica, Giuliana Sfascia, presieduta da Daniela Cedrani, presidente del Centro Anziani ha effettuato il sopralluogo dei vicoli del centro

storico per assegnare la targa.

Via del Forno



La scelta non è stata facile, visto l’impegno di tanti cittadini che si

sono adoperati per abbellire il proprio vicolo, mostrando

collaborazione, creatività e utilizzo di materiale naturale e di riciclo.

Via Maestre Pie



La commissione comunque ha fatto la sua scelta ed ha informato l’amministrazione che intende premiare due strade ex aequo: via delle Greppe e poi via e piazza del Forno per la ricchezza dei particolari e l’evidente

collaborazione di tutto il quartiere. Quindi quest’anno probabilmente saranno pisizionate due targhe(nella foto del titolo) . Un premio però verrà assegnato, per l’originalità, a piazza e via Maestre Pie.