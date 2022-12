Natale, i prodotti artigianali non deludono mai, CNA: “Buona la richiesta, segno che la qualità paga” • Terzo Binario News

I conti si fanno sempre alla fine, ma il panettone artigianale non delude mai: la richiesta finora è buona. E aspettiamo gli ultimi giorni, che sono sempre quelli più intensi”. Parlano praticamente a una sola voce Claudio Cavalloro, presidente di CNA Agroalimentare di Viterbo e Civitavecchia, ed Ermanno Fiorentini, presidente dell’Associazione Panificatori e Pasticceri di Viterbo, aderente a CNA.

Forni e pasticcerie, come sempre, nonostante il periodo difficile ce la stanno mettendo tutta per far trovare sulle tavole un prodotto di qualità superiore. E anche se il classico sembra essere ancora maggiormente di tendenza, per chi preferisce pandori o panettoni alternativi le variazioni sul tema non mancano di certo.

“Quest’anno – dice Cavalloro – il lavoro è partito un po’ più tardi, ma questa settimana sta andando bene. Rispetto agli scorsi anni la situazione all’inizio appariva più ferma, tanto che qualcuno stava iniziando a preoccuparsi”. Poi invece c’è stata la ripartenza. “Anche se più lentamente – continua – siamo in corsa. E fortunatamente la gente ormai ha capito la differenza tra un panettone industriale e uno artigianale”.

“Aspettiamo gli ultimi giorni per tracciare un bilancio definitivo – spiega Fiorentini – ma sta andando sicuramente bene. Le vendite sono in linea con quelle dello scorso anno, quando avevamo registrato una buona ripresa dopo il periodo segnato dalla pandemia. Insomma, non ci possiamo lamentare, la qualità alla fine paga sempre”.

Panettoni e pandori, ma anche pangialli, torroni, panpepato, biscotti. C’è chi ha il proprio prodotto, che ormai viene richiesto dalla clientela più affezionata e dai turisti – che rappresentano un indotto importante – chi punta invece su uno in particolare, chi sulle decorazioni, in glassa o cioccolata. Si può trovare di tutto, per tutti. Una tendenza che anche in provincia non si discosta: il panettone tradizionale è sempre il preferito, ma pure le varianti si difendono bene.