Domenica ultimo concerto della Pro Loco al Museo archeologico di Civitavecchia • Terzo Binario News

Si concluderà domenica prossima la Rassegna Musicale “Uniti per la cultura: connubio tra musica e storia” organizzata dalla Pro Loco cittadina presso il Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia.

L’esibizione di domenica scorsa ha avuto protagonisti Emiliano Manna al pianoforte e il M° Corrado Stocchi al violino, con un repertorio davvero coinvolgente. E’ stata anche l’occasione, per eseguire per la prima volta a Civitavecchia la Romanza per violino e pianoforte op. 13 di Gerolamo De Angelis. Il compositore di origini civitavecchiesi, fu affidato, per le spiccate doti musicali, al maestro dell’Angelo e si trasferì a Milano con la sua famiglia. Una piacevole sorpresa che darà il via ad un progetto di studio e di riscoperta dello stesso autore.

Per il terzo e ultimo appuntamento il programma prevede l’esibizione della Soprano Carla Tavares accompagnata da Luca Mancini alla chitarra.

Dopo il concerto, la ormai consueta degustazione di biscottini con il racconto delle ricette a cura di Patrizia Manunza e dei giovani Michelangelo Tranquilli erede di Rosa De Fazi e Cristiana Papi del rinomato Vapoforno cittadino.

Ingresso libero senza prenotazione. Info al 3383279798 oppure prolococivitavecchia@gmail.com

