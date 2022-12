Da anni in un box: Chiara e Buddy si meritano una vera casa, magari insieme • Terzo Binario News

Chiara e Buddy cercano casa..E il mio pensiero fisso siete voi due …ogni giorno mi occupo di voi , vi apro la porta del box e vedervi correre fianco a fianco felici e che vi baciate è l’immagine più bella con cui si apre la giornata ….



Sapete vedere tanto amore di prima mattina, tanta felicità, tanta intesa …è ormai diventata una cosa rara ….

Chiara viveva in un canile pugliese abbandonata negli ultimi box , fatiscenti e sempre allagati , Buddy era chiuso in un lager , il peggiore campano , 2 anime dimenticate da tutti e dal mondo .

Non vi dico l’immenso lavoro qua in rifugio per farli rifiorire , per farli tornare cani , per dargli serenità affetto, cambiarli la visione del mondo e conquistarli ….

Però ho sbagliato … troppi cani da seguire , pulire, sfamare , curare , salvare dai canili , troppi cani di cui tutti i giorni mi devo occupare e lavorare per rendere adottabili …

Di solito ogni 2 /3 mesi cambio i box , faccio in modo che i cani , ovviamente in base a una serie di valutazioni, motivi , caratteristiche ecc , abbiano e si rapportino con nuovi compagni .

Buddy e sopra Chiara



Con Buddy e Chiara invece ho sbagliato …non gli ho mai divisi, era troppo bello vederli sereni , andare d accordo , cercarsi , essere complici l uno dell altra …

E così loro si sono inbrancati… se uno dei due è assente l altro la cerca di continuo, non mangia , piange , rimane in attesa del ritorno del compagno /a ….

Ormai è tardi e non è più possibile dividerli …

Chiara è una mix maremmana buonissima e dolcissima , un po’ timida , 5 anni taglia media , Buddy è un tipetto tutto da ridere, corgi mix maremmano affetto da nanismo, tutto guappetto dai modo di fare ma in realtà timoroso un po’ dell’ umano .sono entrambi molto dolci , sani e sterilizzati e castrati .

Mi rendo conto che per la tipologia di umani che popolano il pianeta terra l’adozione di coppia risulta impossibile al 99% , ma la speranza c’è sempre .

Venite a conoscerli 3339521373 mail : canilisaronno@gmail.com

Mandare messaggio di presentazione