Natale a Ferragosto è l'evento dello Scorpion Beach di Ladispoli • Terzo Binario News

Un Ferragosto diverso quello che propone lo Scorpion Beach di Ladispoli

“Natale a Ferragosto” è l’evento che prenderà il via nello stabilimento di via Fregene a partire dalle 21 del 14 agosto per dare il via ai festeggiamenti che avviano alla fine dell’estate.

Nel dj set allestito per l’occasione spiccano i nomi di dj Passerini con sound di Roberto Bigini, quest’ultimo voce di Radio Roma.