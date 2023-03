Nasconde 21 grammi di coca nelle mutande: arrestato dai Carabinieri di Castelnuovo di Porto • Terzo Binario News

Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che nella serata di Sabato 11 marzo, i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto, nell’ambito dei servizi ordinari di controllo del territorio finalizzati alla repressione dei reati inerenti agli stupefacenti, hanno tratto in arresto un 31enne romano, gravemente indiziato di aver detenuto, ai fini di spaccio, sostanze stupefacenti di diverso tipo.

L’uomo è stato notato alla guida di un’autovettura, risultata noleggiata, mentre percorreva a velocità sostenuta via Flaminia e via Campagnanese. Una volta intercettato e fermato, i Carabinieri lo hanno sottoposto ad un accurato controllo.

All’esito della perquisizione sul posto, i militari hanno rinvenuto 21 g di cocaina, che il 31enne nascondeva negli indumenti intimi, suddivisi in circa 30 dosi. Dall’ulteriore controllo effettuato presso il domicilio dell’indagato, è stata rinvenuta sostanza del tipo marijuana, per totali gr. 4, conservata in una busta di plastica nascosta in un mobile della camera da letto.

L’arresto è stato convalidato presso dal Tribunale di Tivoli, che ha disposto nei confronti dell’indagato l’obbligo di presentazione alla p.g..