Nasce l'Associazione Damiano Casali, il ricordo di Cerveteri per il 19enne • Terzo Binario News

Famiglia e amici di Damiano unite per mantenere vivo il ricordo del giovane

Il sorriso di Damiano Casali, il giovane 19enne di Cerveteri morto a novembre in circostanze drammatiche, continua ad illuminare e a splendere la vita dei suoi amici, di chi gli ha voluto bene. Trascorrono pochi mesi, e i suoi amici, le persone che lo hanno amato, scelgono di omaggiarlo, nel modo più bello: rendendosi parte attiva della città, onorando il suo nome. Ed è così, che dopo la firma del Patto di collaborazione avvenuto alcune settimane fa in Municipio per la presa in carico di un’area verde della città, che oggi nasce l’”Aps Damiano Casali, la ferita e la luce”, associazione di promozione sociale in suo nome.

Ad annunciarlo gli stessi ragazzi, in un post instagram:

“Finalmente è stata costituita l’APS ‘Damiano Casali, la ferita e la luce’.

Gli amici di Damiano, i giovani di Cerveteri, i suoi fratelli e la sua famiglia hanno deciso che la ferita, come disse il filosofo persiano Rumi, debba essere il luogo da cui entra la luce. Vogliamo continuare a far vivere Damiano nel suo nome, diventando noi il suo sorriso, la sua sensibilità, la sua profonda leggerezza.

ragazzi amici di damiano casali foto

Invitiamo tutti i giovani ad unirsi a noi, affinché Cerveteri abbia un posto per ‘vivere’, offrendo degli spazi per stare bene e stare male, cioè capire che il dolore e la sofferenza temprano l’essere umano ma non lo abbattano, perché il dolore, se si capisce come, si può trasformare in valore e ci fa crescere. Ma perché no, ci piacerebbe far nascere un centro per i giovani in questo parco, una alternativa alla noia della provincia. La nostra comunità ha bisogno di ripartire dal futuro, ovvero dalla gioventù. Ne abbiamo bisogno noi, ne hanno bisogno tutti.

Grazie Damiano per la forza che ci stai dando”