Cucciolo appena nato abbandonato a Cerveteri, le cure disperate di Fare Ambiente • Terzo Binario News

“Nonostante il cucciolo sia riuscito a superare la notte e a riprendersi dallo stato ipotermico si è scoperto che ha un’ematoma in vescica e un trauma toracico, pertanto la situazione resta molto grave. Non ci resta che continuare a sperare e ringraziare il personale medico veterinario che si sta occupando di lui cercando di dargli una seconda possibilità in questa vita.

Poche parole. Questa povera anima abbandonata sotto la pioggia, trasportata d’urgenza in Clinica veterinaria. Cosa vi spinge a commettere un gesto del genere? Davvero riuscite a dormire tranquilli?”

Questa la testimonianza fatta dalle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente di Cerveteri.

Una triste storia di abbandono e maltrattamento di un povero cucciolo appena nato, che auspichiamo possa smuovere anima e coscienza.