“Nasce l’Amore”, a Cerenova un concerto in memoria di Don Domenico • Terzo Binario News

Appuntamento per domani, venerdì 5 gennaio alle ore 21:00 presso la Parrocchia San Francesco d’Assisi

Un appuntamento in musica speciale, un concerto liturgico di lode dedicato ad una persona che ha segnato profondamente la comunità di Cerenova che lo porterà sempre nel cuore. Domani, venerdì 5 gennaio, alle ore 21:00, presso la Parrocchia San Francesco d’Assisi a Cerenova c’è “Nasce l’Amore”, un omaggio che i cori delle Parrocchie Santa Maria, Santissima Trinità e San Francesco d’Assisi rivolgono a Don Domenico Giannandrea, venuto a mancare il 31 ottobre scorso.

“Una serata di musica con un pensiero speciale a Don Domenico, una guida spirituale e umana per la nostra comunità che ci ha lasciati troppo presto, resta in tutti noi un vuoto incolmabile – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – Don Mimmo, amava profondamente la nostra comunità e amava moltissimo la musica. Proprio per questo i Cori della nostra città hanno voluto dedicargli il concerto di domani sera.

I cori sono il segno di come dovrebbe essere la vita: l’incontro e la fusione di persone diverse, con la loro storia che l’uno accanto all’altro fanno corpo, formano un’unità. Sarà un momento per ricordarlo insieme. Con l’occasione voglio ringraziare tutte le donne e gli uomini che cantano e suonano nei nostri cori parrocchiali offrendo un servizio a tutti noi”.

A dirigere il concerto sarà il Maestro Alessio Piantadosi, in collaborazione con Christian Proietti e Gianfranco Brannetti. Con loro, ci saranno i Maestri Michelina Saggese, Enzo Valeri, Amedeo Ricci, Giovanni Apuzzo, Luca Biferari e Marco Luchetti. Conduce la serata, Simone Arseni. Ingresso libero.