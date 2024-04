Nasce a Santa Marinella lo “Sportello  di Assistenza Familiare” • Terzo Binario News

Servizio gratuito di ricerca di personale qualificato per prestazioni e assistenza come colf o badante per persone non autosufficienti

Nasce anche a Santa Marinella lo “Sportello di Assistenza Familiare”, ma va subito spiegato che si tratta di un importante servizio all’utenza, completamente gratuito, che garantisce un concreto strumento nella ricerca di personale qualificato in grado di offrire prestazioni e assistenza come Colf o badante in tutti quei nuclei familiari che necessitano di un aiuto per affrontare il menage domestico.

In particolare si fa riferimento a tutte quelle persone anziane in parte o totalmente non autosufficienti che chiedono di poter contare sulla presenza h 24 o parziale per alcune ore al giorno di un collaboratore o collaboratrice che possa assisterli anche nella cura personale.

Siamo al cospetto di una esigenza molto sentita dalla popolazione alla quale di concerto con il distretto socio sanitario 1 della Asl RM 4 , sempre sensibile a tali tematiche e alla società specializzata del settore Umana, alla quale stiamo dando delle risposte immediate” ha commentato il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei.

Stiamo affrontando – gli fa eco l’assessore ai servizi sociali Pierluigi D’Emilio – una problematica che investe molte famiglie, anche del nostro territorio. Tanti nostri concittadini conoscono, purtroppo, le difficoltà che spesso si incontrano nel poter assumere per alcune ore al giorno o per lunghi periodi continuativi collaboratori in grado di svolgere al meglio alcune mansioni rivolte alla cura della casa o di persone malate con disabilità.

Allo stesso modo , troppo spesso ancora si ricorre a metodi di assunzioni diciamo “in nero” che non offrono alcuna garanzia né ai datori di lavoro, tantomeno agli stessi collaboratori o addetti alle pulizie, che in tal modo non possono godere delle legittime tutele anche assicurative e previdenziali.

Per questo motivo, affidarsi a strutture e personale qualificato, che prestano servizi regolarmente retribuiti e garantiti rende tutto non solo più facile, ma offre garanzie e tranquillità alle famiglie che accolgono nella loro casa un collaboratore domestico o una badante.

Allo stesso modo per molte persone questa iniziativa – continua l’assessore D’Emilio – rappresenta una importante opportunità occupazionale”. Lo sportello di assistenza familiare, infatti, cerca e seleziona personale interessato e disponibile a lavorare nell’ambito dell’assistenza familiare, e sarà aperto presso la sede municipale di via Cicerone 25.

Tutti gli interessati però saranno ricevuti però su appuntamento Sarà possibile rivolgersi a questa struttura per reperire giardinieri addetti alle pulizie o per assistenza domiciliare notturna.

Per maggiori informazione e per appuntamenti si può telefonare o inviare mail ai seguenti numeri e indirizzi assistenza.familiare@umana.it