Elezioni Civitavecchia, la lista di Roberta Galletta • Terzo Binario News

È stata presentata martedì 23 Aprile 2024 davanti all’antica Porta dell’Archetto a Piazza San Giovanni-Aurelio Saffi, la Lista Galletta Sindaco a sostegno della candidatura a Sindaco di Roberta Galletta, unica candidata donna delle elezioni amministrative comunali a Civitavecchia dei prossimi 8 e 9 Giugno .

“Composta da 15 donne e 9 uomini la lista è caratterizzata nel suo logo dal simbolo proprio dell’archetto che si trova sotto la torretta delle antiche mura medievali di difesa a piazza San Giovanni, nel cuore del Centro Storico cittadino, perché rappresenta tutti noi che abbiamo deciso di impegnarci e spenderci e che vogliamo essere un baluardo a difesa della città – ha commentato Roberta Galletta – con la scritta “Chi conosce ama, chi ama difende” diventato per me un mantra e da adesso mantra della lista, tutto avvolto da un cuore tricolore esploso a testimoniare la carica energetica e di amore e passione ci accompagna e che solo grazie alla conoscenza non solo della storia della città ma anche della macchina amministrativa può davvero portare un reale e concreto cambiamento nella politica e nel Governo cittadino” ha poi aggiunto la candidata sindaco.

“Ci guidano esempi del Passato, fondamentale per capire il Presente e programmare il Futuro, come l’Imperatore Federico II di Svevia “Stupor Mundi”, che riuscì ad unire popolazioni diverse grazie alla cultura e all’arte, creando quel senso di comunità e appartenenza, lo stesso che serve e che è fondamentale per poter salvare e far ripartire economicamente la nostra Civitavecchia, ma anche due i miti, quello di Davide contro Golia, perché la nostra lista è come Davide, perchè vogliamo contare solo su mezzi e finanziamenti propri senza avere cambiali politiche da pagare, contro Golia, che non è l’avversario elettorale ma il sistema attuale di fare politica.

E poi ci ispiriamo al mito di Atlante, il titano che portava il Mondo sulle sue spalle perchè siamo pronti a prenderci cura di tutta la città e portarne sulle spalle un pezzetto ciascuno”

“Nei prossimi giorni presenteremo il programma elettorale su cui stiamo lavorando da tempo in un percorso di lavoro e di condivisione totale e corale con la città perchè vogliamo sia davvero rispondente ai bisogni dei cittadini senza però essere il libro dei sogni ” ha poi concluso Roberta Galletta.

“Ci candidiamo per vincere, non certo per partecipare, come invece recita al contrario il motto reso famoso da Pierre de Coubertin, perché questo è l’unico esempio del Passato al quale in questa competizione elettorale proprio non vogliamo fare riferimento”.

Lista Galletta Sindaco

Carolette Villotti

Enrico Franchi

Ambra Covati

Andrea Sturiale

Antonella Antimi

Marco Sterpa

Claudia Regina

Raffaella Etna

Gianluca Gurrado

Lidia Landi

Serenella Rocchetti

Veronica Cincilei

Alessandro Dente

Rosella Bonomo

Barbara Corsaro

Massimo Gagliardini

Bianca Siotto

Simonetta De Paolis

Roberto Simone

Paola Romeo

Sonia Maria Da Silva

Carlo Mancini

Roberta Cassano

Franco Cesaretti