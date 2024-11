Nasce a Civitavecchia l'associazione "Porta d'Etruria"  • Terzo Binario News

È con grande entusiasmo che annunciamo la nascita dell’Associazione “Porta d’Etruria”, una nuova realtà impegnata nella valorizzazione e nello sviluppo del tessuto economico e sociale di Civitavecchia e dei territori circostanti.

L’Associazione mira a promuovere la città e il suo porto come la “porta” privilegiata di accesso alla storica e affascinante regione dell’Etruria, riscoprendo e rilanciando le eccellenze locali in campo culturale, turistico ed economico.

L’associazione “Porta d’Etruria” nasce con l’obiettivo di favorire la crescita sostenibile del territorio, promuovendo iniziative che vadano a supporto delle imprese locali, dell’attrattività turistica e della coesione sociale.

L’Associazione si impegna anche a promuovere il marketing territoriale, valorizzando l’immagine del territorio e favorendo la sua attrattività. Attraverso eventi culturali, collaborazioni con enti pubblici e privati, e progetti che valorizzano il patrimonio storico e artistico dell’Etruria, l’Associazione intende porsi come un punto di riferimento per lo sviluppo della comunità locale.

I soci fondatori dell’Associazione “Porta d’Etruria” sono figure di spicco del tessuto economico e sociale locale, unite dalla visione comune di una Civitavecchia più dinamica e protagonista nello scenario dell’Etruria, capace di attrarre nuove opportunità e valorizzare le potenzialità del territorio.

Alla guida dell’Associazione come Presidente è stato eletto Stefano De Paolis, il quale ha dichiarato: “Porta d’Etruria è un progetto ambizioso che vuole valorizzare Civitavecchia come punto strategico di accesso alla storia e alla cultura dell’Etruria. Crediamo che attraverso la collaborazione e l’impegno condiviso sia possibile creare nuove opportunità per il nostro territorio, per i cittadini e per le imprese locali.”

L’Associazione si rivolge a tutti coloro che desiderano contribuire attivamente alla crescita del territorio, diventando parte di una rete che punta a sviluppare il potenziale di Civitavecchia e delle aree circostanti. Invitiamo tutti i cittadini, le imprese e le istituzioni interessate a unirsi a noi e a partecipare alle iniziative che verranno organizzate nei prossimi mesi.

Tra le prime iniziative, l’Associazione intende rilanciare la zona di Piazza Calamatta, poiché rappresenta il primo punto di aggregazione per la moltitudine di turisti che sbarcano dal porto e iniziano il loro percorso di visita alla città. Inoltre, la piazza ospita la sede dell’associazione e di varie attività dei soci fondatori.

Le iniziative, di comune accordo con l’Amministrazione Comunale, includono una sistemazione e pulitura straordinaria dell’area, oltre a spettacoli e laboratori per i più piccoli durante le festività natalizie.