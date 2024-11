Il sito del Comune di Civitavecchia scomparso dai motori di ricerca, il Pincio: "Problema nazionale" • Terzo Binario News

Da diversi giorni gli utenti stanno segnalando difficoltà a raggiungere il sito istituzionale del Comune di Civitavecchia attraverso il motore di ricerca di Google.

Secondo quanto si apprende dalla stampa specializzata, il problema di indicizzazione sta interessando a livello nazionale tutti i nuovi siti istituzionali realizzati con finanziamenti PNRR e dunque legati alle nuove linee guida del Codice per l’Amministrazione Digitale.

Il sito del Comune, al pari dei nuovi siti degli altri enti locali, non è quindi scomparso, tuttavia non risulta presente tra i risultati delle ricerche effettuate con Google, per cause che non sono ancora chiare. Tutti gli utenti che intendano visitare il portale del Comune di Civitavecchia dovranno dunque materialmente inserire l’indirizzo completo (url) www.comune.civitavecchia.rm.it nella barra in alto del programma che si usa per la navigazione (Edge, Explorer, Chrome, Firefox od altri), sia nel caso in cui si utilizzi pc, sia sui dispositivi mobili, come tablet e smartphone.

Gli uffici comunali sono in contatto con l’azienda che ha realizzato il sito, la quale ha già provveduto ad inoltrare al motore di ricerca le dovute segnalazioni.