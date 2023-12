Nannini o Mannoia per il Capodanno a Ladispoli • Terzo Binario News

Dopo la rinuncia ad Emis Killa si passa a una cantante italiana, con la rockstar senese favorita sulla musicista romana

Se l’indiscrezione fosse confermata, in un senso o in un altro sarebbe una scelta interessante. Cambia il profilo di pubblico ma sicuramente si va una visione molto più allargata di quanto non fosse prima.

Infatti sono due i nomi di coloro che da palazzo Falcone sono state contattate per sostituire Emis Killa per il concerto della notte di San Silvestro e sono nomi pesanti: Fiorella Mannoia o Gianna Nannini.

La decisione del sindaco Grando è presa, il concerto s’ha da fare. Dunque è partita la caccia ad artisti liberi durante una notte a vocazione musicale e sarebbero iniziate le contrattazioni con la rockstar sense che sembrerebbe in vantaggio sulla cantante romana.