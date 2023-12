Fogne del Miami, “Acea si è interessata, Grando no” • Terzo Binario News

Nota di un cittadino sul servizio che a Ladispoli è passato in mano all’azienda romana

“È un trentennio che gli abitanti del complesso Miami zona bassa subiscono danni a causa del mal funzionamento della rete fognaria.

In seguito alle proteste dei cittadini nel 2011 l’amministrazione comunale, sindaco Paliotta, fece redigere un progetto per far fronte all’emergenza.

Sembrerebbe che tale progetto esecutivo sia stato addirittura finanziato e che nel 2013 era in corso l’iter procedurale per ottenere le necessarie autorizzazioni dagli organi competenti per poi appaltare i lavori.

A distanza di dieci anni non se ne è saputo più nulla. Nel frattempo sono state inoltrate diverse lettere, protocollate in comune. al sindaco Grando per avere notizie in merito senza però ottenere alcuna risposta.

Visto che Acea ATO2 ha acquisito la manutenzione delle fognature della nostra città, il 13 novembre scorso ho inoltrato una richiesta di intervento al servizio reclami.

Acea ha immediatamente risposto comunicando che pianificherà una video ispezione e una serie di verifiche tecniche volte a valutare lo stato della rete fognaria per capire le cause di quanto segnalato. Vedremo i risultati.

Nel frattempo però ringrazio Acea per l’immediato interessamento, diversamente dall’operato del sindaco Grando che ha sottovalutato le continue richieste e il disaggio dei cittadini mettendo in atto una grave mancanza di rispetto del mandato a cui è stato chiamato”.

Un cittadino abitante in via Montana

