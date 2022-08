Musica, soppio appuntamento domani "Sotto il cielo del Castello di Santa Severa" • Terzo Binario News

Alle 19 il concerto dell’ensamble giovanile The OrkEXtra e alle 21 ci sono Iseiottavi per “La notte di Rino Gaetano”

Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, presenta un doppio appuntamento per la serata di giovedì 4 agosto: il concerto di The OrkEXtra e La notte di Rino Gaetano con Iseiottavi in concerto.

La serata comincia alle 19 con The OrkEXtra, l’orchestra giovanile formata da ex studenti provenienti dalle scuole medie a indirizzo musicale e da ragazzi e ragazze appassionati. Una realtà unica nata dalla condivisione dell’amore per la musica, che ha trovato sostegno e riconoscimento nelle istituzioni, tanto da diventare, dal 2021, l’Orchestra giovanile del I Municipio di Roma.

Diretta dal maestro Maurizio Schifitto, che cura le scelte musicali e gli arrangiamenti, si definisce una formazione pop dove i violini e i fiati incontrano una ricca sezione ritmica con un repertorio che spazia dalla musica da film alla musica leggera, dal pop al rock, passando per la rilettura dei classici. Quello che contraddistingue la loro musica è il sound travolgente ed energico, mescolato a un entusiasmo contagioso capace di invogliare i ragazzi di ogni età a iniziare a suonare o a unirsi all’OrKEXtra.

Si prosegue alle 21 con La notte di Rino Gaetano, un concerto-tributo a ingresso gratuito per il grande cantautore calabrese che vede sul palco la storica tribute band Iseiottavi, fondata nel 2002 dai fratelli Antonio e Salvatore Capobianco.

Sin dalla sua nascita, la band si è impegnata nella missione di far conoscere quanto più possibile le parole e la musica di Rino Gaetano, un artista troppo spesso sottovalutato o poco compreso, e si è concentrata nello studio e nell’analisi della sua discografia. Un omaggio ricorsivo a un cantatore fondamentale che, seppure scomparso prematuramente a soli 31 anni, trova sempre una collocazione ben solida nella cultura musicale italiana.

Il Castello, di proprietà della Regione Lazio, è gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture.

Concerto The OrkEXtra, ore 19: ingresso gratuito su invito

La notte di Rino Gaetano, ore 21: ingresso gratuito senza prenotazione

