Civitavecchia, il Decameron versione Gino Saladini chiude la rassegna alle Terme Taurine • Terzo Binario News

“Dal Mito alla Storia” della Pro Loco finisce con lo spettacolo di teatro-canzone che ha il contributo di Anthony Caruana

Con il Decameron 3.0 di Gino Saladini, che andrà in scena venerdì 5 agosto alle ore 21,30, si chiude la rassegna teatrale “Dal Mito alla Storia” organizzata dalla Pro Loco cittadina presso l’area archeologica delle Terme Taurine. (Nella foto grande, una serata dell’anno scorso).

Uno spettacolo di teatro canzone ispirato al Decamerone di Giovanni Boccaccio, i cui testi sono dello stesso Saladini con il contributo artistico di Anthony Caruana. I due scrittori sono anche coautori delle originali canzoni che fanno parte della rappresentazione.

Tre divertenti novelle tratte dall’opera di Boccaccio che, con la cifra stilistica della

leggerezza, inviteranno gli spettatori a riflettere su temi eterni come l’eros, l’ingegno e la fortuna.

Con Gino Saladini, che sarà anche la voce narrante, reciteranno Patrizio De Paolis, Chiara Tranquilli, Elisa Tassi e Leonardo Papa. Per la parte musicale Marco Manovelli, Anthony Caruana, Ermanno Pizzardi, Gino Fedeli, Massimo Pelo, Fabio Pizzardi. Le coreografie sono di Desiree Benevieri.

Anche per questo spettacolo i costumi sono della Pro Loco di Civitavecchia realizzati dalla costumista Rosalba Angeloni, in collaborazione con Elisa Rosati della classe IV A dell’Istituto L. Calamatta indirizzo Moda.

Finanziata dall’Enel come main sponsor, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di

Civitavecchia, e dalla BCC Roma con il patrocinio del Comune di Civitavecchia la

rassegna ha registrato finora un consenso unanime di pubblico sia per gli spettacoli proposti che per la suggestiva bellezza del sito archeologico.

“Gli ultimi posti ancora disponibili possono essere prenotati al 3383279798 anche tramite WhatsApp”, ricorda la preseidente Pro Loco Maria Cristina Ciaffi.