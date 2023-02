Musica, on line il bando del Concorso Internazionale "Città di Tarquinia" • Terzo Binario News

Iscrizioni dal primo al 30 aprile, il 21 maggio le esibizioni dei vincitori delle sezioni

Tre giornate di audizioni. La cerimonia di premiazione in forma di concerto. Otto categorie dedicate agli studenti delle scuole medie a indirizzo musicale; quattro a quelli dei licei musicali e delle scuole superiori; tre ai diplomati di conservatorio: si va dai solisti di pianoforte, chitarra, strumenti a fiato, ad archi e a strumenti di vario tipo, alla musica d’insieme, fino ai cori e alle grandi orchestre.

Il Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia organizzato dall’IC “Ettore Sacconi” trasformerà il comune tirrenico nella “città della musica” dal 17 al 19 maggio, con le prove concorsuali, e il 21 maggio, con le esibizioni dal vivo dei vincitori delle varie sezioni. Il regolamento della 13esima edizione è stato pubblicato il 26 gennaio sul sito dell’istituto comprensivo www.icsacconi.edu.it. Le iscrizioni saranno aperte dal 1° al 30 aprile. A valutare i partecipanti una giuria composta da docenti di conservatorio, chiamati a un grande lavoro per la qualità artistica dei musicisti, in costante crescita, e per il notevole numero delle prove. Come premi delle borse di studio per promuovere la musica tra i banchi di scuola. Il concorso sarà, come sempre, un’occasione per far conoscere e apprezzare le bellezze storiche e artistiche di Tarquinia: dal centro storico al patrimonio archeologico etrusco e al territorio. Per l’organizzazione della rassegna la dirigente scolastica dell’IC “Ettore Sacconi” Dilva Boem si è affidata alla squadra collaudata composta dal direttore organizzativo Monia Meraviglia, dal direttore artistico Roberta Ranucci e dal coordinatore musicale Giovanni Lorenzo Cardia. Per rimanere aggiornati è possibile anche seguire la pagina Facebook dedicata.