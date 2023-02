La V Turistica Alberghiero Ladispoli a Roma in visita alla Galleria d'arte moderna • Terzo Binario News

Un’esperienza immersiva nella bellezza e nella storia all’interno di uno dei Musei nazionali più amati dai turisti, fra dipinti, disegni, sculture, installazioni e molto altro: è quella vissuta stamattina dagli studenti della V Turistica dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli, accompagnati alla GNAM (Galleria Nazionale di Arte Moderna) dai loro docenti Federica Fiorillo e Angelo Morello.

Aperta nel 1883, la Galleria ospita quasi 20.000 opere attraversando gli stili più diversi: dal Neoclassicismo all’Impressionismo, dal Divisionismo alle Avanguardie storiche dei primi del Novecento.

“Crediamo nella cultura e nell’arte come insostituibili strumenti di crescita e maturazione individuale. – hanno affermato i docenti – Per gli allievi di un indirizzo turistico è indispensabile frequentare tutti i luoghi della conoscenza per acquisire una professionalità qualificata capace di vincere le sfide di un mercato occupazionale sempre più competitivo. Oggi i nostri studenti hanno indossato le vesti di guide turistiche spiegando alcuni dei capolavori che erano stati studiati in classe. Un’occasione imperdibile per fare esperienza sul campo trasformando la teoria in pratica. Ma trascorrere una mattina in uno dei Musei più importanti della Capitale consente soprattutto di vivere emozioni ed è questo l’obiettivo più alto di ogni attività educativa e formativa”.