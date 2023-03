Musica e libri, al Caffè letterario il Rifugio degli Elfi a Cerveteri il libro di Pino Daniele • Terzo Binario News

L’opera scritta dal figlio Alessandro, in vendita nella storica attività di Barbara Ghelarducci

Il Caffè Letterario Il Rifugio degli Elfi arricchisce la propria offerta libraria con il libro di un grande artista: è infatti disponibile e già esposto tra le scaffalature dell’attività gestita da Barbara Ghelarducci nel cuore del Centro Storico di Cerveteri, il libro dedicato a Pino Daniele, dal titolo “Pino Daniele – Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce”, scritto da suo figlio Alessandro ed edito da Rai Libri.

Un bel regalo da fare, agli altri e a se stessi, a chi ama la musica, per chi ama l’arte e la cultura partenopea, a chi è cresciuto con la musica, con il blues e i versi di Pino Daniele, a chi a distanza di otto anni, ancora oggi piange la scomparsa del grande artista.

SCOPRIAMO L’AUTORE, CHI È ALESSANDRO DANIELE

Alessandro Daniele (Napoli, 1979) è project manager e produttore artistico in ambito musicale. Secondogenito di Pino Daniele, ha lavorato per quindici anni con il padre, diventandone in breve tempo il personal manager.

È docente di varie discipline dell’organizzazione e della gestione dello spettacolo al conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano. Dirige la Fondazione Pino Daniele ets per il perseguimento delle attività sociali e benefiche intraprese dal padre, preservandone la memoria attraverso iniziative culturali e musicali in suo nome, laboratori di ricerca musicale e la formazione artistica di giovani talenti.

“PINO DANIELE – TUTTO QUELLO CHE MI HA DATO EMOZIONE VIENE ALLA LUCE”

La vita e le circostanze che stanno dietro l’arte e le canzoni di Pino Daniele. Dall’infanzia all’esplosione del suo straordinario e incredibile talento creativo, dagli anni della consacrazione musicale al successo internazionale.

Alessandro Daniele, attraverso i suoi ricordi e la voce di chi è stato davvero vicino all’uomo in blues, negli affetti e nel suo lavoro, ricompone le tessere di un mosaico personale e artistico, in cui l’uomo e il musicista si sovrappongono nella figura di suo padre. Stati d’animo, pensieri e momenti all’origine delle canzoni, per un racconto inedito della vita e delle opere di uno dei più grandi artisti italiani. Questo libro è il frutto di una minuziosa e intensa ricerca, il tributo di un figlio a suo padre, la parabola di una grande storia umana e musicale.

Musica e libri, al Caffè letterario il Rifugio degli Elfi a Cerveteri il libro di Pino Daniele