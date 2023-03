Cento anni di Aeronautica, il 28 marzo grande festa aperta al pubblico a Furbara • Terzo Binario News

Open day 28 Marzo: il 17° Stormo apre le sue porte al pubblico, le Celebrazioni in occasione del centenario dell’Aeronautica Militare

Il prossimo 28 marzo, in occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare, il 17° Stormo Incursori, con sede a Furbara, celebrerà l’evento della Forza Armata aprendo le proprie porte al pubblico con un Open Day.

In tale giorno saranno trascorsi cento anni dalla costituzione dell’Aeronautica Militare quale Forza Armata autonoma e indipendente. Si tratta di una tappa molto importante della nostra storia e coglieremo questa occasione per testimoniare il lavoro degli uomini e delle donne in Azzurro, il costante servizio a favore della collettività, raccontare ciò che siamo oggi, quali sono le origini, la storia dei nostri precursori, come ci vediamo in futuro e il legame profondo con il territorio circostante fin dal 1919.

L’apertura straordinaria al pubblico dell’aeroporto militare è il primo di molti eventi organizzati dalla Forza Armata che si susseguiranno durante quest’anno, tutti volti a testimoniare il senso di tradizione ma anche innovazione dell’Arma Azzurra, preziosi momenti di incontro tra Istituzioni e comunità.

È possibile vedere il programma completo a seguente link:

Il 28 Marzo il 17° Stormo aprirà le porte dalle 09:15 alle 12:30 e nel corso della giornata sarà possibile effettuare un emozionante percorso mirato alla conoscenza della storia e delle capacità del 17° Stormo. La giornata inizierà con la cerimonia dell’Alzabandiera Solenne e la lettura di un indirizzo di saluto da parte del Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, il Generale di Squadra Aerea Luca Goretti. All’evento prenderanno parte anche autorità militari di altre Forze Armate e Corpi dello Stato, civili e religiose del territorio e della regione, ma anche molti Istituti scolastici di Cerveteri e Ladispoli.

Sarà poi possibile visitare la mostra statica, assistere ad una serie di dimostrazioni capacitive, visitare stand espositivi dell’Aeronautica Militare e assistere ad un lancio di paracadutisti.

Durante la manifestazione, gli ospiti avranno la possibilità di sostenere l’A.I.R.C. con una beneficenza volontaria, simbolo di un Centenario volto all’ordine della solidarietà.