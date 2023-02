Musica, a Civitavecchia nasce il "Premio Montegrappa": primi vincitori Maria Letizia Beneduce e Tiziano Leonardi • Terzo Binario News

Il riconoscimento vuole diventare fisso per omaggiare gli artisti locali distintisi a livello nazionale e internazionale

Un premio per omaggiare i civitavecchiesi che si sono distinti a livello cittadino e nazionale nel campo artistico e musicale, portando alto il nome di Civitavecchia con la loro opera.

Con questo scopo è nato il “Premio Montegrappa” , consegnato per la sua prima edizione, quella del 2023, venerdì scorso 24 Febbraio presso il locale “Recycle” nella splendida cornice di Via Montegrappa, l’antica Settima Strada, nel cuore del Centro Storico di Civitavecchia, a due illustri cittadini reduci dalla partecipazione dell’appena concluso Festival di Sanremo, la musicista violinista e poliedrica ed eclettica artista Maria Letizia Beneduce, che ricopre ormai da otto anni il ruolo di “Concertino” nella prestigiosa “Orchestra Sinfonica di Sanremo” e il musicista pianista e tastierista e vocalist del complesso musicale “I Cugini di Campagna”, Tiziano Leonardi.

Durante la serata è stato video proiettato un filmato che ha raccontato l’esperienza sanremese dei due musicisti che hanno poi piacevolmente risposto alle tante domande del numeroso pubblico che li ha accolti con affetto e riconoscenza.

A consegnare il premio, una chiave di violino in legno con inciso il nome dei premiati, Maria Letizia Beneduce e Tiziano Leonardi, realizzato dallo studio grafico “Crea and Cut” di Serena Pillotti.

Erika Giannella, ideatrice del Premio che ha espresso il desiderio e l’intenzione di poter far diventare il “Premio Montegrappa” un appuntamento fisso per omaggiare e ringraziare gli artisti civitavecchiesi che si sono distinti per capacità e bravura facendosi conoscere oltre i confini cittadini, portando in alto il nome di Civitavecchia.