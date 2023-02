Burraco solidale pro Adamo, bilancio positivo per il torneo Lions Civitavecchia Porto Traiano • Terzo Binario News

Domenica 26 febbraio, a partire dalle ore 16:00, si è svolto il Torneo di Burraco organizzato dal Lions Club Civitavecchia Porto Traiano presso la Sala Mensa della Centrale Enel (Torrevaldaliga Nord).

Hanno partecipato 128 persone all’iniziativa di carattere solidale, versando una quota di partecipazione, il cui ricavato è stato totalmente devoluto all’A.D.A.M.O. APS, presieduta da Massimiliano Riccio, realtà attiva sul territorio nell’assistenza a malati oncologici.

Si ringrazia l’Ing. Gaetano Starace per la collaborazione nell’organizzazione e tutti gli sponsor che hanno permesso la buona riuscita dell’iniziativa: l’Enel per la concessione gratuita della sala, il ricco buffet preparato da “I dolci di Nonna papera”, Eleonora Palomba dell’Hotel San Giorgio, Ristorante “Il Delfino” e “Backstage” di Sara Stampella. I premi consegnati sono stati i seguenti: buoni per cena in ristoranti, trattamento per capelli e tanti altri ancora.