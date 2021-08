Muore per salvare i figli dall'annegamento a Ladispoli - Terzo Binario News

La tragedia nella spiaggia libera vicino a La Baia: un romano 60enne ha perso la vita

Nel gergo cittadino si chiama Il Covo ed è la spiaggia dove si recano vanno i ragazzi e poco fa, a causa del mare mosso, si è consumata la tragedia.

Un padre romano di 60anni, al mare con degli amici, vedendo i figli in difficoltà nel ritornare a riva a causa del mare mosso si è tuffato per soccorrerli ma non ce l’ha fatta nonostante un tentativo prolungato di rianimazione. L’amico che era con lui ha riportato a riva i piccoli ma non è riuscito a recuperare l’uomo.

Sul posto l’ambulanza della Heart Life con l’automedica, la Guardia Costiera e i Carabinieri.

Chiamato anche l’elisoccorso che ha trasportato la bimba di 6 anni al policlinico Gemelli. Il maschietto di 8 ha riportato solo escoriazioni.

Sono anche accorsi i bagnini degli stabilimenti vicini, ma non c’è stato niente da fare.