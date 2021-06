Municipio XIII: in partenza l'appalto per la rimozione dell'amianto - Terzo Binario News

E’ in partenza l’ appalto per la rimoziome dell’ amianto nelle scuole del Municipio XIII.

La Presidente del Municipio Giuseppina Castagnetta : ‘La salute ed il benessere dei nostri utenti che frequentano le scuole è stata sempre la priorità di questa amministrazione. Dopo la mappatura delle criticità e lo stanziamento dei fondi dedicati, con la rimozione definitiva dell’amianto dalle nostre scuole possiamo arrivare ad un importante e doveroso obiettivo a cui i cittadini hanno diritto.’



L’ Assessore alle Politiche educative e scolastiche, Edilizia scolastica e Politiche giovanili Paola Biggio : ‘Un grande lavoro che non era stato mai fatto. E’ dal 1992 che l’ estrazione, l’ importazione e la commercializzazione dell’ amianto e’ stata vietata per legge e l’ amianto riconosciuto come agente cancerogeno pericoloso, eppure la sua dismissione si e’ spesso trascinata nel tempo dalle varie amministrazioni.