Addio a Iole Boncoraglio, dolore a Santa Marinella - Terzo Binario News

Santa Marinella piange Iole Boncoraglio, 45enne deceduta ieri in seguito a un incidente stradale occorsole ieri sul Grande raccordo anulare. Incidente sul Raccordo: una persona è morta

Nella Perla la conoscevano in tanti per via della sua attività commerciale.

Il ssindaco santamarinellese Pietro Tidei manifesta il dolore della cittadina.

“Ho saputo della improvvisa scomparsa di una giovane donna santamarinellese, Iole. Una persona perbene, dedita al volontariato, mamma di due piccoli e membro di una grande famiglia fatta di gente onesta, lavoratori e persone solidali e stimate da tutti.

Li abbraccio a nome di tutta la città perchè il vuoto lasciato è incolmabile. Condoglianze dal cuore”.