Dionisi di Unindustria Civitavecchia: "Grazie ad Enel per l'apertura dell'hub" - Terzo Binario News

Questa mattina il Presidente di Unindustria Civitavecchia Cristiano Dionisi ha partecipato all’inaugurazione del punto vaccinale predisposto in collaborazione con la Asl Roma4 presso il Centro Informazioni Enel di Civitavecchia. Si tratta del primo hub vaccinale realizzato da Enel in Italia. Il punto sarà dedicato alla vaccinazione dei lavoratori, sia dipendenti dell’azienda elettrica, che delle altre aziende della filiera e del territorio.

“Dopo un anno e mezzo di grande sofferenza per il nostro tessuto produttivo – ha affermato Dionisi – con un grande impegno svolto dalle aziende sul tema della prevenzione, le vaccinazioni rappresentano il punto di svolta per uscire dalla pandemia. Voglio esprimere dunque gratitudine nei confronti dell’Ing. Carlo Ardu di Enel e della Dott.ssa Matranga, Direttrice Generale della Asl Roma4, che hanno permesso la realizzazione di questo importante progetto. Come Unindustria siamo orgogliosi di contribuire a questa fattiva sinergia tra pubblico e privato e collaboreremo insieme ai nostri associati per rendere fluido e veloce il percorso vaccinale dei lavoratori”.

(Nella foto il Responsabile Enel HSE Emergency Management, Matteo Cimaglia; la Direttrice Generale della Asl Roma4, Cristina Matranga; il Direttore Enel PP Torrevaldaliga Nord, Carlo Ardu; il Presidente di Unindustria Civitavecchia, Cristiano Dionisi).