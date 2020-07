Municipio XIII: al via la riqualificazione del mercato San Silverio - Terzo Binario News

Sono partiti i lavori di riqualificazione per la regolarizzazione e messa in sicurezza del mercato San Silverio, nel Municipio XIII. L’intervento mira al rilancio complessivo dell’area mercatale, sorta circa 50 anni fa sull’omonima via di San Silverio, nei pressi di via Gregorio VII. Questo quanto riferito da una nota del Campidoglio.

“Per la prima volta dopo decenni di dimenticanza, regolarizziamo e mettiamo in sicurezza il mercato San Silverio. Per riqualificarlo, abbiamo stanziato ‪1.320.745,00 euro: l’obiettivo è quello di restituirlo entro aprile 2021 a operatori e cittadini, che meritano di lavorare e fare la spesa in sicurezza. Vogliamo che la struttura, vicina a via Gregorio VII e Piazza San Pietro, sia frequentata anche dai turisti, nell’ottica di un rilancio dei mercati di Roma come luoghi di tipicità ed eccellenza”, ha dichiarato la Sindaca Virginia Raggi.

A partire dal 6 luglio scorso, gli operatori sono stati spostati nel parcheggio di Largo Micara, per consentire lo svolgimento dei lavori e la prosecuzione dell’attività commerciale. Per agevolare il loro trasferimento, dopo l’installazione dei servizi igienici e idrici, si procederà all’illuminazione dell’area. Il parcheggio attiguo, destinato ai bus turistici e rimasto inutilizzato in questo periodo, sarà temporaneamente utilizzato dai cittadini a titolo gratuito.

In osservanza delle normative igienico-sanitarie e urbanistico-edilizie, è prevista in prima battuta la demolizione dei 42 box esistenti, 16 dei quali non più attivi, che saranno sostituiti da 33 nuovi stalli da mettere a bando. Si procederà poi al totale rifacimento della pavimentazione, all’allaccio alla rete fognaria e, per ciascuno stallo, agli allacci idrici ed elettrici, nonché alla costruzione di una copertura di tutta l’area mercatale a protezione di operatori e utenti.

Inoltre, l’Amministrazione sta lavorando a una futura trasformazione del mercato stradale in struttura plateatica: per questo, sono in via di definizione sia la predisposizione di un impianto antincendio, che di una recinzione fissa di tutta l’area.

“Si è arrivati al progetto di riqualifica del mercato di San Silverio ascoltando gli operatori e programmando insieme l’inizio dei lavori. Quest’intervento s’inserisce nel programma di rilancio dei mercati del Municipio XIII: già nel 2017 si è provveduto al riassetto del mercato di Piazza Ormea”, ha concluso la presidente del Municipio XIII Giuseppina Castagnetta.