«Municipale di Civitavecchia presso l'ex caserma De Carolis» • Terzo Binario News

Dichiarazione del Gruppo Civico Indipendente

“Il Comune ed il Demanio, sarebbero al lavoro per rivalorizzare la struttura, che in passato era stata adibita anche a Cara, prendendo in considerazione alcune possibili ipotesi di trasformazioni della ex caserma De Carolis, che secondo le stesse, si “dovrebbe fare in quattro”.

Alla luce di ciò, prima di prendere in considerazione determinate soluzioni che hanno il sapore di una sorta di campagna pre-elettorale e che forse non saranno mai realizzate, con non pochi dubbi sull’utilità di alcune di esse, sarebbe probabilmente il caso di pensare di destinare, almeno una parte dell’ampia area, alla edificazione di una nuova caserma finalizzata ad ospitare la polizia locale, che sembra sia stata recentemente sfrattata dall’autoparco di via Braccianese Claudia.

Siamo convinti, che l’ubicazione, sarebbe quanto di meglio si possa avere; decentrata, ma comunque a due passi dal centro cittadino e, tramite la strada Mediana, facilmente e rapidamente collegabile a tutte le zone periferiche della Città.

La caserma inoltre, potrebbe vantare un parcheggio per i numerosi utenti che, per un motivo o l’altro, sono costretti a frequentare quotidianamente il Comando, così come un’apposita rimessa per i veicoli istituzionali, il tutto munito ovviamente, di un efficiente impianto di video-sorveglianza, attesi alcuni atti di sabotaggio e/o vandalismo subiti negli anni passati.

In questo modo si riuscirebbe a dare stabilità e la giusta visibilità al Corpo, che dovrebbe essere il fiore all’occhiello della Città e per questo, orgogliosamente il primo ad intervenire con rapidità, in tutte le circostanze che lo richiedano ed in collaborazione con tutte le altre istituzioni.

E’ l’occasione per ribadire la necessità, oramai atavica, di un congruo rafforzamento degli organici del Corpo, ormai da troppo tempo, secondo quanto previsto dall’apposita normativa regionale, abbondantemente sottodimensionato. Auspicando che a tal proposito, la nuova amministrazione che verrà, lo collocherà al primo posto della sua agenda”.

CIVITAVECCHIA – GRUPPO CIVICO INDIPENDENTE

SICUREZZA E DECORO URBANO

IL RESPONSABILE

Dr. Remo FONTANA