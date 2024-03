Salgono senza biglietto e insultano l'autista, a Fiumicino intervengono i Carabinieri • Terzo Binario News

Intervento tempestivo oggi nelle prime ore del pomeriggio da parte dei carabinieri sopraggiunti, al capolinea del bus del TPL di Via Foce Micina a Fiumicino, a seguito di una segnalazione dopo che alcuni utenti sprovvisti di biglietto, alla richiesta dell’autista di esporre il titolo di viaggio, hanno insultato l’operatore del bus della ditta di trasporto pubblico locale.

L’autista poi, si è visto costretto a chiamare i carabineri dopo che i trasgressori hanno preso anche a calci e pugni il mezzo. Impaurito, dati i recenti episodi di aggressioni verbali e fisiche ai danni degli autisti in sevizio, ha richiesto, tramite il deposito centrale, l’intervento delle Forze dell’Ordine che, giunte sul luogo, non hanno però potuto intercettare i presunti responsabili gia allontanatisi.

“L’Amministrazione Comunale, in sinergia con le forze dell’ordine, sarà sempre a fianco dei lavoratori e condanna, in maniera perentoria, tali atti di inciviltà. I controlli, già intensificati da qualche settimana, stanno dando i risultati previsti, considerata la rapidità di intervento con cui i carabinieri sono intervenuti. Saranno aumentati anche le verifiche a bordo dei mezzi, impiegando direttamente il personale dei trasporti, per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini ed agli operatori.” ha dichiarato l’Assessore ai Trasporti Pubblici, Angelo Caroccia.