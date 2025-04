Mud, per la dichiarazione c'è tempo fino al 28 giugno: Cna Sostenibile al fianco delle imprese per redazione e invio del modello • Terzo Binario News

Registro Modello unico di dichiarazione ambientale, per l’invio c’è tempo fino al 28 giugno 2025.

E’ stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 49 del 28 febbraio il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio relativo alla “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2025 – MUD”.

Dalla data della pubblicazione, ci sono 120 giorni a disposizione per la presentazione del Mud, sulle dichiarazioni riferite all’anno 2024.

E’ tenuto alla presentazione del Mud chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e trasporto di rifiuti. Tra questi ci sono: commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione, imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti, consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi, gestori del servizio pubblico di raccolta, le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, le imprese ed enti con più di 10 dipendenti, anche se producono rifiuti non pericolosi;